PARIS (Dow Jones)--Die Aktionäre des französischen Nahrungsmittelkonzerns Danone müssen trotz Corona-Krise keine Abstriche bei der Dividende machen. Das Unternehmen bestätigte den Dividendenvorschlag von 2,10 Euro je Aktie für 2019. Danone kündigte überdies an, einen größeren Wert auf seine ESG-Ziele (Ökologie, Soziales, Governance) zu legen.

Der Konzern will die französische Rahmengesetzgebung "Entreprise a Mission" umsetzen. Dafür wird ein unabhängiges Komitee ins Leben gerufen, das die Fortschritte bei den ESG-Zielen überwachen soll. "Mit diesem Schritt reagieren wir auf den Weckruf der Krise, die nach unserer Ansicht lange dauern wird", sagte Chairman und CEO Emmanuel Faber in einer Medien-Telefonkonferenz. Über diesen Vorschlag und über die Dividende wird die für den 26. Juni geplante Hauptversammlung abstimmen.

Faber wird in der zweiten Jahreshälfte auf 30 Prozent seines Fixgehalts verzichten. Der Verwaltungsrat wird in diesem Zeitraum komplett auf seine Bezahlung verzichten. Das Geld soll in ein Gesundheitsfürsorgeprogramm für die Mitarbeiter fließen.

