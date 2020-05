Herr Dr. Schwenke, deutsche Datenschutzbehörden haben angekündigt, dieses Jahr ihre zurückhaltende Position aufzugeben und Verstöße gegen die DSGVO in vollem Ausmaß zu ahnden. Was bedeutet das konkret? Es ist in der Tat eine Entwicklung dahingehend zu beobachten, dass die Datenschutzbehörde den Datenschutz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...