Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Während der DAX am Montag noch über fünf Prozent zulegen konnte, hielten sich die gestrigen Ausschläge vergleichsweise in Grenzen. Er ging mit einem leichten Plus von 0,15 Prozent aus dem Handel. Damit hielt sich der Leitindex über der 11.000 Punkte-Marke. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert an dieser Stelle Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.