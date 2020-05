Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total hält an seinen Verkaufsplänen für seine Fördergebiete in der britischen Nordsee fest. Allerdings werde der Verkauf angesichts des veränderten Marktumfeldes zu neu verhandelten Konditionen stattfinden, teilte die Total SA mit. Im vergangenen Sommer hatte Total angekündigt, besagte Fördergebiete für 635 Millionen US-Dollar an Petrogas verkaufen zu wollen, und dass Petrogas sich zu diesem Zweck mit der norwegischen HitecVision AS zusammengetan hat. Wie Total nun bekannt gab, beteiligt sich Petrogas nicht mehr an der Transaktion, die bis zum dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden soll. Außerdem seien die finanziellen Konditionen nachverhandelt worden.

May 20, 2020

