Mit dem IPO von JDE kommt ein interessanter Neuling an den Markt. Die Milliardärsfamilie Reimann bündelt ihr Kaffeegeschäft mit den zwei berühmten Namen Jacobs und Douwe Egberts in einer Gesellschaft und erwartet 1,5 bis 2 Mrd. Euro Emissionserlös. Klar ist: Kaffee boomt, doch es kommt auf den richtigen Preis an. Genau hinschauen dürfte sich dennoch lohnen.



