Turmalina beginnt neues BohrprogrammDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Vancouver, BC - 20.Mai 2020 - Turmalina Metals Corp. ("Turmalina" oder das "Unternehmen") (TSXV:TBX - WKN:A2PVJL) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den vergangenen 48 Stunden die Genehmigung für seine vor kurzem eingereichten Biosecurity-Protokolle durch die Regulierungsbehörden in San Juan, Argentinien, erhalten hat, und aufgrund dessen umgehend die Arbeiten beim San Francisco Gold-Silber-Kupfer-Projekt (das "Projekt") aufnehmen und mit den Bohrungen beginnen kann.Highlights:Umgehende Aufnahme der ArbeitenAnstehendes Bohrprogramm eine Kombination aus Bohrungen bei der SFDLA Brekzie sowie Explorationsbohrungen bei einer neu entdeckten Gold-Kupfer-Silber-mineralisierten BrekzienröhreBohrbeginn mit einem prall gefüllten Konto und gesunder BilanzEinhaltung starker COVID-19 Sicherheitsprotokolle während des BohrprogrammsSchnelle Reaktion von Seiten der Regierung und der lokalen Gemeinschaft auf die COVID-19 Pandemie haben dazu geführt, dass in der San Juan Region nur 3 Fälle bekannt wurdenDieses Phase-2-Bohrprogramm wird eine Kombination aus Bohrungen bei der San Francisco de Los Andes (SFdLA) Brekzie sein, um an ein sehr erfolgreiches erstes Bohrprogramm anzuknüpfen und gleichzeitig mit der Exploration in mehreren neu identifizierten und beprobten Brekzien zu beginnen, die Explorationsziele mit hoher Priorität darstellen.Während dieser Bohrkampagne werden zwei Diamantbohrgeräte eingesetzt, um insgesamt 4.500 Meter zu bohren. Ungefähr 2.000 m werden am SFDLA-Brekzienrohr gebohrt, um nach Erweiterungen der hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung zu suchen, die in der ersten Bohrphase entdeckt wurde. Auf den verbleibenden 2.500 m werden mineralisierte Brekzienrohre getestet, die während des vor kurzem abgeschlossenen Kartierungsprogramms identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zum geplanten Bohrprogramm entnehmen Sie bitte unserer Pressemitteilung vom 6. März 2020.SFDLA BohrprogrammAnfängliche Bohrarbeiten bei der SFdLA Brekzie (für die vollständigen Bohrergebnisse und Angaben zur Breite siehe Turmalinas Pressemitteilung vom 2. Dezember 2019) stellten signifikante und goldreiche Intersektionen fest, darunter:36.95m @ 6.31 g/t Au, 122 g/t Ag & 0.88% Cu (8.7 g/t AuEq) ab 34.5m (SFDH-001)85.30m @ 4.43 g/t Au, 109 g/t Ag & 0.79% Cu (6.6 g/t AuEq) ab 27.7m (SFDH-002)darunter 22.70m @ 6.66 g/t Au, 86 g/t Ag & 1.46% Cu (9.46 g/t AuEq) ab 28.3mdarunter 25.00m @ 5.29 g/t Au, 117 g/t Ag & 0.62% Cu (7.4 g/t AuEq) ab 61m50.75m @ 3.62 g/t Au, 82 g/t Ag & 1.90% Cu (6.7 g/t AuEq) ab 44.25m (SFDH-003)darunter 26.75m @ 5.47 g/t Au, 97 g/t Ag & 3.30% Cu (10.6 g/t AuEq) ab 44.25m85.00m @ 2.65 g/t Au, 88 g/t Ag & 0.57% Cu (4.32 g/t AuEq) ab 33m (SFDH-005)darunter 21.00m @ 5.05 g/t Au, 173 g/t Ag & 0.80% Cu (8.0 g/t AuEq) ab 35m27.52m @ 3.00 g/t Au, 124 g/t Ag & 0.37% Cu (4.8 g/t AuEq) ab 56.48m (SFDH-007)darunter 8.52m @ 4.91 g/t Au, 140 g/t Ag & 0.24% Cu (7.1 g/t AuEq) ab 56.48mAnd 16m @ 0.8 g/t Au, 281 g/t Ag & 1.59% Cu (6.1 g/t AuEq) ab 150m.Explorationsbohrungen bei neuen TargetsIm Laufe des Sommers schloss Turmalina ein projektweites Kartierungs- und Probenahmeprogramm über 3.400 Hektar ab. Dieses Programm umfasste das Einsammeln von über 4.494 Bodenproben, 1.240 Gesteinssplitterproben und die Kartierung von über 60 Brekzien.Das anstehende Bohrprogramm wird vier der neu entdeckten Brekzienrohre untersuchen. Diese neuen Brekzienrohre befinden sich alle in unmittelbarer Nähe der SFDLA. Gesteinssplitterproben von einem dieser neuen Ziele enthielten 79 g/t Gold, 385 g/t Silber und 7,7 % Kupfer: Ergebnisse, die höher sind als jene, die aus Gesteinssplittern beim SFdLA-Brekzienrohr gewonnen wurden, welches das Unternehmen 2019 angebohrt hatte.Energold Drilling wurde mit der Durchführung des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Projekt beauftragt. Um das Risiko einer Übertragung von COVID-19 auf unser Team und die Gemeinde zu minimieren, wird das Unternehmen während des gesamten Programms strenge Protokolle anwenden. Dazu gehören Social Distancing Maßnahmen, verbesserte Hygiene, Gesundheitsuntersuchungen aller Mitarbeiter und Auftragnehmer, längere Arbeitsintervalle in unserem abgelegenen Feldlager und ein Arzt vor Ort, der die Gesundheit überwacht und sicherstellt, dass die Verfahren eingehalten werden.Dr. Rohan Wolfe, Chief Executive Officer, dazu:"Wir freuen uns, mit der zweiten Bohrphase bei San Francisco zu beginnen. Dank der raschen Reaktion der Regierung und der Gemeinde ist der Bundesstaat San Juan von der COVID 19-Pandemie weitgehend verschont geblieben, mit bisher nur einer Handvoll Fällen. Wir begrüßen die Wiederaufnahme der Explorationsarbeiten und werden strenge Abläufe durchsetzen, um unser Team und die Gemeinschaft zu schützen. Unser Phase-2-Bohrprogramm bei der SFdLA-Brekzienröhre wird unterhalb und entlang der hochgradigen Abschnitte testen, die im Rahmen unseres Phase-1-Bohrprogramms 2019 definiert wurden, bei dem nur die oberen 150 m der Brekzienröhre getestet wurden. Darüber hinaus werden wir vier weitere Brekzienrohre untersuchen, die während unseres Sommerfeldprogramms identifiziert wurden und signifikante Gesteinssplitteruntersuchungsergebnisse lieferten. Mit den zu Beginn des Jahres geraisten $ 9,7 Millionen verfügen wir nun über eine starke Bilanz, um die Exploration und Entwicklung unserer Projekte voranzutreiben."Über das San Francisco Projekt, San Juan, ArgentinienDie sich über 3404 Hektar erstreckende Liegenschaft San Francisco befindet sich in San Juan, Argentinien. Das Projektgebiet umfasst mehr als 60 Turmalin-Brekzien, von denen einige bereits von den lokalen Anwohnern gemined worden sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kartierung und Probenahme der Brekzien im Projektgebiet sowie auf die Definition der vorrangigsten Ziele durch Testbohrungen.UntersuchungsprogrammBei den Untersuchungen im Sommer beim San Francisco Projekt wurden geologische Kartierungen, mobile RFA-Analysen und geochemische Probenahmen (Gesteinssplitter und Böden) auf dem gesamten Projektgebiet durchgeführt. Priorisierte Brekzienziele, die im Rahmen dieser ersten Probenentnahme definiert wurden, wurden einer detaillierten Kartierung und Kanalbeprobung unterzogen, die zur Auswahl von Bohrzielen für das ausstehende Bohrprogramm führten. Das Unternehmen konsolidiert auch unsere regionalen Liegenschaften, da sich San Francisco innerhalb eines 80 km langen Gold-Kupfer-Mineralisierungsgürtels befindet.Qualifizierte PersonDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten zu den Projekten San Francisco und Turmalina wurden von Dr. Rohan Wolfe, Chief Executive Officer, MAIG, einer sogenannten Qualified Person (QP) gemäß der Definition des National Instruments 43-101, geprüft und genehmigt. Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Rohstoffaktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/ran-news.StatementsÜber Turmalina und das San Francisco Projekt: Turmalina Metals ist ein an der TSXV notiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung eines Portfolios an hochwertigen Gold-Kupfer-Silber-Molybdän-Projekten in Südamerika konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf Turmalin-Brekzien, einer geologischen Formation, die von vielen anderen Explorern nicht beachtet wird. Turmalina Metals wird von einem Team geleitet, das für mehrere Gold-Kupfer-Molybdän-Entdeckungen verantwortlich ist und über große Erfahrung in Bezug auf diesen Lagerstättentyp verfügt. Die Projekte von Turmalina zeichnen sich durch eine offene, hochgradige Mineralisierung in etablierten Bergbauregionen aus, wo vielversprechende Bohrziele vorhanden sind. Das Hauptprojekt von Turmalina ist das San Francisco Projekt in San Juan, Argentinien. Weitere Informationen zum San Francisco Projekt finden Sie im technischen Bericht "NI43-101 Technical Report San Francisco Copper Gold Project, San Juan Province, Argentina" vom 17. November 2019 unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "in die Zukunft gerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs nach geltendem Wertpapierhandelsrecht. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positionieren" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. In dieser Pressemitteilung wurden verschiedene Annahmen verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder in die Zukunft gerichtete Aussagen zu machen. In die Zukunft gerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken (einschließlich der im Prospekt des Unternehmens vom 21. November 2019 genannten Risikofaktoren) sowie Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Es gibt keine Gewissheit, wann die von der Regierung verhängten Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 in Argentinien aufgehoben werden. Es besteht Ungewissheit über die Form und Dauer der Regierungsmaßnahmen, und im Laufe der Zeit kann es in Bezug auf diese Maßnahmen zu zahlreichen politischen Veränderungen kommen. 