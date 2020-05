Düsseldorf (ots) - Was bedeutet Corona für Menschen, die im Moment auf der Suche nach einer neuen Stelle sind? Die Online-Jobplattform StepStone hat Ende April 800 Jobsuchende zu ihren Gedanken und Erfahrungen in der Corona-Krise befragt. Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Stimmungsbild: Während sich die eine Hälfte gerade jetzt besonders bei der Suche nach einem neuen Job engagiert, wägt die andere Hälfte Bewerbungen sehr bedacht ab. Die wenigsten gehen jedoch davon aus, dass die Corona-Krise ihre Jobchancen auf lange Sicht verschlechtern wird.Bewerber verändern Suchkriterien und nehmen Umzug eher in KaufTrotz der Krise haben 55 Prozent der Befragten ihre Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, noch einmal verstärkt. Zudem zeigen sich die Jobsuchenden in der aktuellen Situation zunehmend flexibler: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) gibt an, ihre Suchkriterien verändert und ihre Stellensuche auf andere Branchen und Bereiche ausgeweitet zu haben. "Wer gerade eine neue Stelle sucht, sollte sich überlegen, welche Unternehmen gerade besonderen Bedarf an neuen Mitarbeitern haben", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone. "Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen oder der IT veröffentlichen derzeit beispielsweise deutlich mehr neue Stellen als Unternehmen, die unter der aktuellen Situation besonders leiden." Rund jeder zweite Jobsuchende (54 Prozent) verschiebt eine Bewerbung momentan zunächst lieber, weil er vermutet, dass Unternehmen in der aktuellen Situation seltener Rückmeldung geben würden. Die Befragten zeigen sich jedoch momentan besonders anpassungsfähig, wenn für einen neuen Job ein Ortswechsel nötig wäre: Jeder Dritte wäre aufgrund der aktuellen Situation eher bereit, für einen passenden Job umzuziehen.Bewerbungsgespräch per VideocallJobsuchende müssen sich aber nicht nur hinsichtlich der verfügbaren Stellen umorientieren - auch die Bewerbungsverfahren laufen aktuell anders ab als sonst. "Viele Arbeitgeber haben zu Beginn der Corona-Krise schnell auf digitale Recruiting-Prozesse umgestellt und führen ihre Vorstellungsgespräche jetzt per Telefon oder digital per Video", sagt Zimmermann. "Das ist für viele erst einmal ungewohnt, hat für Bewerber aber auch Vorteile. Sie sparen nicht nur die Zeit für die Anfahrt, sondern führen das Gespräch auch in ihrer gewohnten Umgebung. Ein professionelles Auftreten und eine gute Vorbereitung sind allerdings genauso wichtig wie beim klassischen Vorstellungsgespräch. Es kann sicher nicht schaden, ein Telefon- oder Videointerview im Vorfeld einmal mit dem Partner oder mit Freunden zu simulieren, um sich auf die neue Situation einzustellen." Die Umfrage zeigt: Jeder dritte Befragte (32 Prozent) hat in den letzten Wochen schon mindestens ein Bewerbungsgespräch per Telefon geführt, jeder Vierte (23 Prozent) auch per Videokonferenz. Nur 14 Prozent der Befragten haben die Erfahrung gemacht, dass ein geplantes Interview abgesagt wurde.Viele hilfreiche Tipps zum digitalen Vorstellungsgespräch gibt es in unserem Video "Online-Vorstellungsgespräch: Alles, was du wissen solltest":https://www.youtube.com/watch?v=fHorWPdBjHgDie wichtigsten Ergebnisse unserer regelmäßigen Umfragen und alle Informationen zur Studie finden Sie übersichtlich aufbereitet unter: www.stepstone.de/wissen/arbeit-corona-status-quo (http://www.stepstone.de/wissen/arbeit-corona-status-quo)Über die Studie: "Arbeit in der Corona-Krise"Wie erleben die Menschen in Deutschland Arbeit in Zeiten der Corona-Krise? Die Online-Jobplattform StepStone untersucht diese Frage auf Basis regelmäßiger Online-Befragungen und bietet somit einen exklusiven Einblick in das aktuelle Meinungs- und Stimmungsbild der Erwerbstätigen hierzulande und dessen Veränderung im Zeitverlauf der Krise. Sie zeigt, wo aktuell die größten Herausforderungen liegen, aber auch was gut funktioniert und wie Fach- und Führungskräfte über die Zeit nach der Krise denken. Insgesamt hat StepStone hierfür bereits über 13.000 Arbeitnehmer befragt. An der jüngsten Umfrage nahmen am 27. und 28. April 2020 rund 7.000 Arbeitnehmer teil. Hierunter waren etwa 1.000 Führungskräfte.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de (http://www.stepstone.de) Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5529/-5358E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38447/4601812