Der französische Getränke- und Lebensmittelkonzern Danone (ISIN: FR0000120644) will die Dividende, wie ursprünglich geplant, um 8,00 Prozent auf 2,10 Euro je Aktie erhöhen (Vorjahr: 1,94 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 62,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,38 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 26. Juni 2020 stattfinden. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. Juli 2020. Ex-Dividenden Tag ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...