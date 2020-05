Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit klaren Verlusten gezeigt und damit an ihren starken Vortagesabgaben angeknüpft. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 09.50 Uhr 1,02 Prozent auf 2.092,57 Einheiten. Der ATX-Prime gab um 0,99 Prozent auf 1.071,90 Punkte nach.Marktbeobachter verweisen auf schwindende Hoffnungen auf einen raschen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Am Montag ...

