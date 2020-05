Nach Meinung von Terence Wu, einem Devisenstrategen der OCBC Bank, könnte der japanische Yen aufgrund einer möglichen weiteren Lockerung durch die Bank of Japan (BoJ) am Freitag fallen. Wichtige Zitate "Der JPY steht vor dem außerplanmäßigen Treffen der BoJ am Freitag, bei dem die BoJ ihren Plan zur Unterstützung von Unternehmen konkretisieren soll, ...

