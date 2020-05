Heftiger Gewinneinbruch bei Ticketing-Anbieter CTS Eventim - Wie geht es für die Aktie jetzt weiter?

Nachdem CTS Eventim (WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306) stark in das Geschäftsjahr 2020 gestartet ist, bekommt der Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter inzwischen die Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu spüren. Die behördlichen Verbote und Auflagen für Veranstaltungen haben im März zum weitgehenden Stillstand im Live Entertainment in Deutschland und in allen internationalen Kernmärkten des Unternehmens geführt.

Aufgrund der Einbußen im März verringerten sich die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 185 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach im ersten Quartal sogar um 76 Prozent auf knapp 14 Mio. Euro ein.

Gutscheinlösungen

Wegen der dramatischen Situation der Veranstaltungswirtschaft hat die Politik in wichtigen europäischen Kernmärkten von CTS Eventim reagiert und sogenannte "Gutscheinlösungen" zur Verbesserung der Liquidität der Veranstalter gesetzlich verankert. Zu diesen Kernmärkten gehören unter anderem Deutschland, Österreich und Italien. In vielen anderen europäischen Ländern werden entsprechende Lösungen aktuell politisch diskutiert.

Das Ziel der Gutscheinlösungen ist es, dass Ticket-Inhaber einer Eintrittskarte für eine Musik-, Kultur-, Konzert- oder Sportveranstaltung, die sie wegen der Coronavirus-Pandemie nicht besuchen konnten oder den Nachholtermin nicht wahrnehmen können, anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein bekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...