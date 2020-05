DF Deutsche Forfait plant ihre virtuelle HV am 30. Juni. Aktionäre haben vorab die Möglichkeit, ihre Fragen einzureichen. Eine fristgerechte Einladung soll bis zum 8. Juni veröffentlicht werden. Heute außerdem in den News: Consus Real Estate veräußert 8 Entwicklungsprojekte und Stauder erklärt vorzeitige Anleihekündigung. DF Deutsche Forfait AG plant virtuelle Hauptversammlung am 30. Juni 2020: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...