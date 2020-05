Pentracor GmbH: Medizintechnik-Unternehmen Pentracor begibt UnternehmensanleiheDGAP-News: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Pentracor GmbH: Medizintechnik-Unternehmen Pentracor begibt Unternehmensanleihe20.05.2020 / 10:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH begibt Unternehmensanleihe* Private Placement mit anschließendem Handel im Open Market* Anleihe mit möglichem Wandlungsrecht, Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR* Kupon in Höhe von 8,50 % p.a., Laufzeit 5 Jahre* Emissionserlös dient großflächigem Roll-out einer zertifizierten Medizinprodukt-InnovationHennigsdorf, 20.05.2020 - Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor operativ, begibt per Privatplatzierung eine Anleihe mit möglichem Wandlungsrecht (ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. EUR, der Zinssatz ist festgelegt auf 8,50 % p.a, die Laufzeit des Bonds beträgt 5 Jahre. Die Ausstattung der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Bond-Laufzeit. Sollten weder IPO noch Exit stattfinden, beläuft sich der Anleihe-Rückzahlungskurs auf 120 %. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR beginnt heute, 20. Mai 2020. Die Anleihe wird, so geplant, ab dem 29. Mai 2020 in einer Stückelung von 1.000 EUR im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und damit notiert sein.Produkt PentraSorb(R) ist die weltweit einzige verfügbare Therapie zur CRP-BlutwäscheDie Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Pentracor CEO Ahmed Sheriff: "Wir haben nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte ein fertiges Produkt, das bereits vertrieben wird und nun vor einem großflächigen Produkt Roll-out steht. Dafür werden die Erlöse der Anleiheemission primär eingesetzt. PentraSorb(R) CRP birgt für alle Beteiligten nachhaltige Vorteile: für Patienten, deren Leben gerettet oder bei denen Teilinsuffizienzen von Organen eingedämmt werden, für die behandelnden Ärzte, für Krankenhäuser oder Ambulanzen und für das Gesundheitswesen, da chronischen Organ-Insuffizienzen, die kontinuierlich mit sehr viel Aufwand nachbehandelt werden müssen, vorgebeugt werden kann."Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im wachsenden und immer bedeutender werdenden GesundheitsmarktPentraSorb(R) CRP unterliegt keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne Anwendungsgebiet unabdingbar ist und kann beispielsweise auch bei Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden. In der EU ist der Blutwäsche-Filter, der außerhalb des Körpers in der Kombination mit konventionellen dialyseartigen-Systemen eingesetzt wird und der in den angezeigten Fällen das schädliche sogenannte C-Reaktive Protein (CRP) aus dem Blutplasma filtert, patentgeschüzt. Weitere flankierende Patente in den relevanten Geographien in Amerika und Asien wurden genehmigt. Seit November 2014 ist PentraSorb(R) CRP vollständig als CE-zertifiziertes Medizinprodukt zugelassen. Es wird seit 2018 von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet und ist seitdem im Einsatz.Sven Haevernick, CFO der Gesellschaft: "Alleine für Deutschland ist bezogen auf die Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. EUR identifiziert, welches wir erschließen können. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt, die Markteintrittsbarrieren wären zudem enorm hoch, und es gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht wie unser PentraSorb(R) CRP. Weltweit reden wir von einem Marktvolumen von rund 11 Mrd. EUR derzeit. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Gesundheitsmarktes werden sich auch parallel die Einsatzmöglichkeiten für unseren Apherese-Filter vervielfältigen."Die Anleiheemission der Pentracor GmbH ist von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.Über die Pentracor GmbH Die Pentracor GmbH, eine Ausgründung aus dem universitären Umfeld, wurde 2010 gegründet. Sie bietet mit der Lösung PentraSorb(R) CRP eine vollkommen neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode mit Alleinstellungsmerkmal, um fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall nachhaltig einzudämmen. Durch Filterung des Blutplasmas außerhalb des Körpers wird das sogenannte C-Reaktive Protein (CRP), dass die Gewebeschäden verursacht, selektiv entfernt. Pentracor hat ein umfangreiches und durch Patente geschütztes Know-how bezüglich der Verwendung und Produktion des Adsorbers PentraSorb(R) CRP. Die Apherese mit Pentracors Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP ist die weltweit einzige verfügbare Therapie, die den CRP-Spiegel im Körper selektiv senken kann und somit bessere Behandlungsergebnisse bei akuten Ereignissen wie Herzinfarkten erzielt. PentraSorb(R) CRP ist seit 2014 vollständig als CE-zertifiziertes Medizinprodukt zugelassen und wird seit November 2018 in Deutschland von allen Krankenkassen durch ein Zusatzentgelt erstattet.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.Unternehmenskontakt Pentracor GmbH CFO Sven Haevernick +49 3302 20 94 49-0 haevernick@pentracor.de www.pentracor.deFinanz- und Wirtschaftspresse IR.on AG Achim Josten T +49 221 9140 970 pentracor@ir-on.comOnline Roadshow für qualifizierte Anleger am Montag, den 25. Mai 2020, ab 10:00 Uhr. Anmeldung unter https://www.pentracor.de/investor_relations/20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentracor GmbH Neuendorfstraße 23 b/d 16761 Hennigsdorf Deutschland Telefon: (03302) 20 94 49 - 0 E-Mail: info@pentracor.de Internet: www.pentracor.de ISIN: DE000A289XB9 WKN: A289XB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt