Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat eine Wachstumsperle im Portfolio: Die IT-Tochter, die weckte bereits Begehrlichkeiten, der Verkauf wurde gefordert, aber jetzt wählt Aareal einen intelligenten Zwischenschritt - analog zu BayWa mit ihrer Ökotochter - Beteiligung verkaufen, um kräftigeres Wachstum zu finanzieren. Schmiede das Eisen solange es heiß ist! Aareal startet "mit ausgewählten, langfristig orientierten Finanzinvestoren in Gespräche über eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft Aareon AG einzutreten. Der Prozess zielt darauf, in dem für Tech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...