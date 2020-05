Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta013/20.05.2020/10:31) - In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates hat der Vorstand den heute aufgestellten Jahresabschluss 2019 vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat sodann den Jahresabschluss 2019 festgestellt. Die Lifespot Capital AG gibt die finalen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2019 hiermit bekannt:



Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft im abgelaufenen Berichtsjahr 2019 belief sich auf EUR 156.183,14 gegenüber ca. EUR 1,26 Mio. im Vorjahr. Eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses.



Die Bilanzsumme beläuft sich auf EUR 0,67 Mio. (Vorjahr EUR 1,01 Mio.). Verbindlichkeiten und Rückstellungen betragen insgesamt EUR 0,66 Mio. (Vorjahr EUR 0,80 Mio.).



Aufgrund der erfolgreichen Teilveräußerungen der Beteiligung Lifespot Health Ltd. ist die Gesellschaft nahezu frei von Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.



