Köln (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage für grüne Anleihen bleibt trotz Corona-Krise ungebrochen: Mit einem Emissionsvolumen von fast 50 Milliarden Euro seit Jahresbeginn knüpft der Markt für grüne Anleihen nahtlos an das Rekordjahr von 2019 an, so die Experten von AXA Investment Managers.Johann Plé, Portfoliomanager bei AXA Investment Managers (AXA IM), erkläre dies durch die ausgewogene Zusammensetzung des Investmentuniversums, das jeweils zur Hälfte aus Unternehmensanleihen und Staatsanleihen (sowie äquivalenten Produkten) bestehe. Das ausgewogene Profil gewährleiste so marktunabhängig eine gewisse Kontinuität und rechtfertige auch die Widerstandsfähigkeit der grünen Anleihen seit Jahresbeginn. Zum Ende März dieses Jahres habe der Markt gegenüber konventionellen globalen Anleihen eine Überrendite bei gleichem Risikoprofil geboten. ...

