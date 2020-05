Spotify meint es mit dem Ziel ernst, "Netflix für die Ohren" werden zu wollen. Das beweist die Ankündigung der neuen und exklusiven Partnerschaft mit Joe Rogan. Der Amerikaner betreibt den erfolgreichsten Podacst der Welt. Die Anleger feiern diese Nachricht: die Aktie beendet den gestrigen US-Handelstag mit über acht Prozent im Plus. "Von seinen frühesten Tagen hinter dem Mikrophon an, ist Joe eine feste Größe in der Kulturszene und hat dazu beigetragen, den Grundstein für die Podcasting-Renaissance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...