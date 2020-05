Frankfurt (ots) - Die E-Zigarette scheidet in Deutschland immer noch die Geister: Ist sie Fluch oder Segen? Ist sie der Einstieg ins Rauchen oder kann sie dabei helfen, mit dem klassischen Zigarettenrauchen aufzuhören? Dass Deutschland am Beginn einer differenzierteren Betrachtung der E-Zigarette steht, zeigt zum Beispiel ein aktueller Antrag von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, die davon ausgehen, dass "der Umstieg auf E-Zigaretten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Möglichkeit der Schadensminderung für abhängige ZigarettenraucherInnen" ist.Mit unserem hochkarätig besetzten Online-Symposium "Zwischenbilanz E-Zigarette: Was wir wissen, müssen" wollen wir die fundierte Debatte um Chancen und Risiken der E-Zigarette befördern. Hochrangige Suchtforscher, Ärzte und Gesundheitspolitiker tragen ihre aktuellen Erkenntnisse zur E-Zigarette vor und diskutieren sie kontrovers. Themen werden unter anderem sein, wie Ansätze zur Risikoabschätzung der E-Zigarette aussehen können, welche Rolle die E-Zigarette im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagement hat und welches Potenzial in der Tabakentwöhnung.Einladung zum Online-Symposium am 27. Mai 2020 von 09:00 bis 13:00 Uhr.Bitte finden Sie die Teilnahmeinformationen für das Webinarsystem Zoom sowie den Youtube Livestream unten.Über Anmeldungen per E-Mail sind wir dankbar.Prof. Dr. Heino StöverGeschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung***ZoomBitte treten Sie dem Webinar über diesen Link bei: https://fra-uas.zoom.us/j/96901985276Meeting-ID: 969 0198 5276Passwort: 791701Schnelleinwahl mobil: +496950502596"96901985276#"#,791701# (#"%23,791701%23) Deutschland+496971049922"96901985276#"#,791701# (#"%23,791701%23) DeutschlandDie Veranstaltung wird in Zoom mittels einer Edu Site License gehalten. Die Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach Artikel 13 DSGVO finden Sie auf der Seite http://www.frankfurt-university.de/zoom-ds .Zoom Anleitung: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-YoutubeBitte treten Sie dem Livestream des Webinars alternativ über diesen Link bei (Youtube Kanal von Prof. Heino Stöver): https://www.youtube.com/channel/UC-Kcgvz8dNU7cTrxP0MhqqwProgramm*09:00 - 09:15Begrüßung - "Zwischenbilanz E-Zigarette: Was wir wissen, müssen"Prof. Dr. Heino Stöver (Frankfurt University of Applied Sciences, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung)09:15 - 09:35"E-Zigaretten - toxikologisches Fiasko oder besser als kein Rauchstopp?"Dr. med. Thomas Hering (Facharzt für Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin, Berlin)09:35 - 10:45Q&A09:45 - 10:05"Alternativprodukte zur Verbrennungszigarette: Ansätze zur Risikoabschätzung"Prof. Dr. med. Martin Storck (Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie am Städtischen Klinikum, Karlsruhe)10:05 - 10:15Q&A10:15 - 10:35"E-Zigarette im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements"Daniela Jamin (Institut für Suchtforschung, Frankfurt)10:35 - 10:45Q&A10:45 - 11:05"Potential der E-Zigarette in der Tabakentwöhnung"Dr. Ute Mons (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg)11:05 - 11:15Q&A11:15 - 11:30Zusammenfassung (Teil I)Prof. Dr. Heino Stöver11:30 - 12:30Paneldiskussion mit der PolitikDr. Gero Hocker (Drogen- und suchtpolitischer Sprecher der FDP-Bundestags-fraktion) Kirsten Kappert-Gonther (Drogen- und suchtpolitische Sprecherin der Bun-destagsfraktion von Bündis90/Die Grünen), voraussichtlich Daniela Ludwig (Drogenbeauftragte der Bundesregierung), angefragtNiema Movassat (Drogen- und suchtpolitischer Sprecher der Bundestagsfrak-tion Die Linke), angefragtStephan Pilsinger (Drogen- und suchtpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bun-destagsfraktion), angefragtModeration: Simon Bauer (Vape Scene Investigation)12:30 - 12:45Q&A12:45 - 13:00Zusammenfassung (Teil II) und SchlussfolgerungenProf. Dr. Heino Stöver*Änderungen vorbehalten, eine aktuelle Fassung des Programms finden Sie auch unter:http://www.frankfurt-university.de/symposium-ezigarettenKontakt:Pressekontakt:Institut für Suchtforschung Frankfurt am Mainc/o Prof. Dr. Heino Stöver, Geschäftsführender Direktorhstoever@fb4.fra-uas.deOriginal-Content von: Prof. Dr. Heino Stöver - Sozialwissenschaftliche Suchtforschung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069583/100848228