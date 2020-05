Der deutsche Leitindex befindet sich nun schon seit einigen Handelswochen in einer Range zwischen 10300 und 11200 Zählern (siehe Chart). Auch am heutigen Mittwoch dreht sich alles wieder um die runde 11000er Marke. Aktuell steht der DAX am späten Vormittag bei 11082 Punkten. Wie bereits mehrfach in der Vergangenheit hier analysiert, befindet sich auf der Oberseite noch das offene GAP bei 11447. Noch stehen die Chancen gut, dass dies in der kommenden Handelswoche geschlossen werden kann. DAX Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...