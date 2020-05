Der Preis für Brent-Öl hat am Mittwochvormittag zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 34,92 Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist rund 0,8 Prozent mehr im Vergleich zum Dienstagsschlusskurs von 34,65 Dollar.Laut dem privaten Institut API sind die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 5 Mio. Barrel gefallen. ...

