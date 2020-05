BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat angesichts der Missstände in deutschen Schlachthöfen schärfere Vorgaben für die Fleischwirtschaft beraten. Wie das Bundespresseamt mitteilte, stellte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Eckpunkte für ein Arbeitsschutzprogramm vor. Heil will die Öffentlichkeit um 12.00 Uhr über die Kabinettsbeschlüsse informieren.

Wegen zahlreicher Corona-Fälle in Schlachthöfen, aber auch schlechter Arbeitsbedingungen und Verstößen gegen den Minstestlohn war die Fleischindustrie in die Kritik geraten. Heil hatte versprochen, in der Branche "aufzuräumen und durchzugreifen"; auch Landwirtschaftsministeriun Julia Klöckner (CDU) hatte schärfere Sanktionen in Aussicht gestellt.

