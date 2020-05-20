DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735 BAW/UFN
BUENOS AIR. 16/27 REGS XS1433314314 BAW/UFN
BUENOS AIRES 16/27MTNREGS XS1422866456 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735 BAW/UFN
BUENOS AIR. 16/27 REGS XS1433314314 BAW/UFN
BUENOS AIRES 16/27MTNREGS XS1422866456 BAW/UFN
Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de