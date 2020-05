DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQH XS0234084738 BAW/UFN

BUENOS AIR. 11/21 REGS XS0584493349 BAW/UFN

BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQG XS0234082872 BAW/UFN

