Bereits im September hatte Telefónica Deutschland die Prüfung des Verkaufs der eigenen Funkmasten angekündigt. Nun macht der Konzern ernst und peilt einen Abschluss in den kommenden Wochen an. Das Modell macht damit weiter Schule und könnte auch als Vorbild für die Deutsche Telekom dienen."Ich bin zuversichtlich, in den nächsten Wochen zu einer finalen Entscheidung in der sehr komplexen Transaktion zu kommen", sagte Telefónica-Vorstandschef Markus Haas am Mittwoch in München laut Redetext zur Hauptversammlung. ...

