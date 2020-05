Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Memory Express Anleihe (ISIN AT0000A2GG82/ WKN EB0FV3) der Erste Group auf die Aktie von Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) vor.Remdesivir gehöre zu den großen Hoffnungsträgern im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Der US-Pharmariese Gilead habe das antivirale Mittel ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt. Nun werde es in verschiedenen Studien gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit bei erkrankten Patienten getestet, unter anderem in den USA und China. ...

