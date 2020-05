War es nun das "Halving' oder war es etwas anderes? Man wird die aktuelle Dynamik des Bitcoin-Preises wohl mehreren Faktoren zuschreiben müssen, darunter auch derjenige der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Dabei steigt der Kurs dann, wenn genug Investoren daran glauben und deshalb kaufen. Im Ergebnis steigt es aufgrund des Glaubens an den Anstieg. Wie viel diese Zirkellogik mit den Fundamentaldaten zu tun hat, ist eine gänzlich andere Frage.Aber wie die derzeitigen Märkte und die regelmäßig gelieferten Beweise ihrer relativen Ineffizienz zeigen, können sich "Märkte' auch über längere Zeit weit von ihrem "Gleichgewicht' entfernt stabil halten. Eine solche These vertrat in Bezug auf die Kapitalmärkte der US-Hedgefund-Manager George Soros in seinem Buch "Die Alchemie der Finanzen' aus dem Jahr 1987. Er machte eine Anleihe in der Arbeit seines Lehrers Karl Popper, der 1957 in seinem Buch "Das Elend des Historizismus' den Einfluss einer Vorhersage auf die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Ereignis dann eintritt, untersuchte.

