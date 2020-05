++ Aktien in Europa kämpfen um eine klare Richtung ++ DE30 notiert in einem engen Bereich nahe der 11.000-Punkte-Marke ++ Hunderte von Lufthansa-Flugzeugen (LHA.DE) sollen 2021 und 2022 am Boden bleiben ++Der Optimismus an den Aktienmärkten hat nachgelassen, und wir können beobachten, dass die europäischen Indizes heute gemischt gehandelt werden. Der DE30 wird flach gehandelt, der niederländische AEX steigt und der französische CAC 40 fällt. Das FOMC-Sitzungsprotokoll wird heute veröffentlicht, aber der neue Vorschlag für den EU-Sanierungsfonds wird wahrscheinlich mehr Einfluss auf die europäischen Vermögenswerte haben. Neuer Vorschlag für EU-Sanierungsfonds? Anfang der Woche hatten sich Frankreich und Deutschland auf die Idee eines europäischen Sanierungsfonds geeinigt. Der Fonds in Höhe von 500 Milliarden EUR soll nach der Pandemie das Wachstum in der Europäischen Union wieder ankurbeln und unter den am schlimmsten betroffenen Ländern verteilt werden. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...