Der Online-Handel boomt und ein Teilbereich des Sektors wächst in diesem Zusammenhang ebenfalls stark: der Versand von Kochboxen. Hierbei handelt es sich um einen Nischenmarkt, der eine ganz spezielle Klientel für sich entdeckt hat. Mittlerweile ist aus der kleinen Nische aber ein milliardenschweres Geschäft geworden, das in vielen Ländern auf der Welt ausgerollt wird. Die deutsche HelloFresh (ISIN: DE000A161408) ist ganz vorne mit dabei und überzeugt mit einem nachhaltig hohen Wachstum. Auch wurde im letzten Quartal auf bereinigter EBITDA-Ebene die Profitabilität erreicht. Die Corona-Pandemie sorgt zusätzlich für Wachstumsdynamik und bei der Bewertung scheint noch Luft nach oben zu sein. Kein Wunder also, warum die Aktie auf der High-Growth-Investing Topscorer-Liste aufgetaucht ist. Ob die Aktie tatsächlich ein Kandidat für ein Investment nach der HGI-Strategie ist, wird im Folgenden erläutert.

Den vollständigen Artikel lesen ...