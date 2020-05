Aktuelle Zahlen? Eine Nachricht, die den Kurs des betreffenden Unternehmens in Wallung bringt? Wir ordnen das Geschehen für Sie ein und geben Ihnen den passenden Ratschlag an die Hand, was mit der Aktie zu tun ist. Unser heutiger Hot Stock: CTS Eventim. Die Katze ist aus dem Sack. Die Zahlen zum ersten Quartal liegen auf dem Tisch. Die Erwartungen waren nicht hoch und dennoch wurden sie enttäuscht. Das Geschäft von CTS Eventim liegt derzeit regelrecht auf Eis. Auch der Blick nach vorn macht nur bedingt Hoffnung. Was machen die Anleger aus dieser Ausgangslage?

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0007203275, US5380341090, DE0005470306

Den vollständigen Artikel lesen ...