Hamburg (ots) - Der jährliche "Open Doors Tag" findet wegen der Corona-Krise dieses Jahr ohne Besucher statt. Bibel TV strahlt die Veranstaltung am 23. Mai von 13.00 bis 15.00 Uhr aus.Verfolgten Christen in der ganzen Welt eine Stimme geben - das ist das Ziel des Open Doors Tages. Er will ein weltumspannendes Netzwerk christlicher Solidarität schaffen das zeigt, dass alle Christen eine Gemeinschaft bilden, die sich gegenseitig im Gebet und praktischer Hilfe unterstützen. Während der Veranstaltung berichten Sprecher, die in ihrer Heimat bedrohliche Situationen der Verfolgung erleiden mussten, von der Lage vor Ort und von ihrem persönlichen Schicksal.Das Thema des Open Doors Tag 2020 lautet "Vergebung". Wie vergibt man jemandem, der einem alles genommen hat? Die Veranstaltung widmet sich verfolgten Christen, die jeden Tag vor der Entscheidung stehen, ihren Verfolgern zu vergeben. Vier internationale Sprecher mit ihren Schicksalen stehen dabei im Mittelpunkt: Syrien liegt in Trümmern und leidet seit Jahren unter dem zermürbenden Glaubenskrieg. Doch einige Christen bleiben, wie Schwester Annie. Sie berichtet von der Not der Menschen in Syrien und den Projekten ihrer Kirche. In Kenia wurde ein Missionar ermordet, seine Frau Damaris erzählt von dem traumatischen Erlebnis. Pastor Andrew Brunson aus den USA war zwei Jahre als Missionar in der Türkei tätig und wurde dort grundlos inhaftiert - zwei Jahre musste er in einer Gefängniszelle zubringen, ohne Hoffnung auf ein Ende. Aus Indonesien berichtet Pastor Michael von einem brutalen Überfall, den er nur knapp überlebte - inzwischen hat er seinen Angreifern vergeben. Durch das Programm führt Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland.Ebenso wie Open Doors möchte Bibel TV mit dieser Ausstrahlung auf die weltweite Verfolgung von Christen aufgrund ihres Glaubens aufmerksam machen und mit anderen gemeinsam ein Zeichen setzen, um sie zu unterstützen.