Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta023/20.05.2020/12:49) - München, den 20. Mai 2020 - Wie bereits in der Adhoc-Mitteilung vom 24. März 2020 publiziert, hat die weltweite COVID-19 Pandemie gravierende Auswirkungen auf das operative Geschäft der Signature AG und ihrer Beteiligungen.



Um die aktuellen Herausforderungen zu bestehen, hat sich der Vorstand der Signature AG dazu entschlossen, die Aktivitäten der Unternehmensgruppe zu fokussieren und sämtliche nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbreiche hinsichtlich einer Fortführung zu bewerten.



Dazu gehört auch ein Market Sounding hinsichtlich der Veräußerbarkeit und hier vor allem dem erzielbaren Marktpreis der bestehenden Webseiten im Finanzbereich. Das Webseiten-Portfolio der Unternehmensgruppe umfasst unter anderem das Finanznachrichten-Portal www.adhoc-infos.de, das Börsenforum www.boersenforum.de als auch das News-Cockpit www.corporate-news.com.



Interessenten für die erwähnten Domains beziehungsweise Inhalte die ein Angebot angeben möchten oder sich eine Liste des gesamten Webseiten-Universums der Signature AG Unternehmensgruppe zuschicken lassen möchten, wenden sich bitte per email an den Vorstand der Gesellschaft, Herrn Alexander Coenen unter coenen@signature-ag.de.



Schließlich wurde vom Vorstand ein Aktionsplan erstellt, der die Fortführung der Unternehmensgruppe sicherstellen soll. Zu den wichtigsten Meilensteinen dieses Aktionsplans gehören die folgenden drei Punkte:



1) Verbesserung der Liquidität der Gesellschaft durch potentiellen Verkauf von Unternehmensteilen die nicht zum Kerngeschäft gehören, Reduzierung der Fixkosten auf ein Minimum als auch Evaluierung der Aufnahme eines Kredits. 2) Anpassung des operativen Geschäfts an die herausfordernde Situation die unter anderem durch die COVID-19 Pandemie verursacht wurde. 3) Personelle Veränderungen die der Neuausrichtung der Gesellschaft Rechnung tragen.



Inwieweit die Fortführung des Handels der Aktien an dem unregulierten Marktsegment "direct market" der Wiener Börse zu der aktuellen Situation der Gesellschaft passt muss ebenfalls kurzfristig geprüft werden.



Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



(Ende)



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: coenen@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589971740490



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 20, 2020 06:49 ET (10:49 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken