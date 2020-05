Berlin (ots) - Zur Vermeidung von gesundheitlichem Risiko und hohen Bußgeldern für Unternehmen durch nicht ordnungsgemäße Einhaltung aktueller Schutzmaßnahmen, bietet SGM Educational Solutions auf www.arbeitsschutzstandard.de (https://arbeitsschutzstandard.de/) einen kostenlosen Onlinekurs zu Arbeitsschutz in Zeiten von COVID-19 an.Wird bei Stichproben oder notwendigen Kontrollen festgestellt, dass Pflichtunterweisungen von Mitarbeitern nicht ausreichend nachweisbar sind, wird es schnell teuer. Denn im Ernstfall wird der gesetzliche Vertreter des Unternehmens in die persönliche Haftung genommen. Bei Nichteinhaltung der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung und Pflichtunterweisungen drohen Unternehmen empfindliche Geldstrafen von bis zu EUR 25.000,00 oder sogar Freiheitsentzug.Um Unternehmen dabei zu unterstützen, vorgeschriebene Maßnahmen nachweisbar zu kommunizieren, hat SGM gemeinsam mit dem Partner brainshuttle group und der Beratungsgesellschaft für Arbeitsschutz nagel & kollegen einen Onlinekurs zu Arbeitsschutz in Zeiten von COVID-19 entwickelt.Der Kurs vermittelt in weniger als 30 Minuten auf allen üblichen Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC) alle grundlegenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, um Sie sicher in den Alltag zurückzuführen.Das Beste daran: Einzelpersonen können den Kurs kostenlos absolvieren. Unternehmen zahlen einen verhältnismäßig niedrigen Preis bei der Buchung von Gruppenlizenzen, die zusätzliches Informations- und Arbeitsmaterial sowie Betriebsaushänge und Teilnehmer- und Besucherprotokolle enthalten.Jede abgeschlossene Kursteilnahme wird zertifiziert: Ihr Beleg dafür, dass Sie eine ordnungsgemäße Pflichtunterweisung durchgeführt bzw. absolviert haben.Pressekontakt:SGM Educational Solutions - Solutions & Global Media GmbHPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitHerr Julian Gajo M.A.Grolmanstr. 3610623 BerlinFon: +49 (0)30 99 19 480 - 14Fax: +49 (0)30 99 19 480 - 20Email: gajo@sgm-berlin.comWeb: www.sgm-berlin.comOriginal-Content von: SGM Educational Solutions - SGM Solutions & Global Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144573/4602233