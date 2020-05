Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird dem Europaparlament am kommenden Mittwoch das Programm der am 1. Juli startenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Eine entsprechende Videokonferenz mit Parlamentspräsident David Sassoli und den Fraktionsvorsitzenden sei für 11:00 Uhr angesetzt, sagte Seibert. Von deutscher Seite nehmen daran laut den Angaben unter anderem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) teil.

May 20, 2020

