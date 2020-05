The NAGA Group AG kündigt Challenger-Bank Projekt NAGA Pay an. NAGA China und NAGA Pro starten, angetrieben von starken April- Zahlen.DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Produkteinführung The NAGA Group AG kündigt Challenger-Bank Projekt NAGA Pay an. NAGA China und NAGA Pro starten, angetrieben von starken April- Zahlen.20.05.2020 / 13:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Das Challenger-Bank Projekt NAGA PAY startet zu Q4 2020* Plattform-Tool NAGA Pro gestartet* Starker April mit EUR 2,2 Mio. Umsatz, bei rund EUR 0,6 Mio. Nettogewinn* Erste Trades des China Projekts abgewickeltHamburg, 20.05.2020 - Die NAGA Gruppe setzt das hohe Wachstumstempo fort und kündigt neue Projekte an.Mit NAGA Pay bringt NAGA eine eigene Challenger-Bank App auf den Markt, welche zum ersten Mal mobiles Banking, Trading, Social Trading und Kryptowährungshandel miteinander vereint."NAGA Pay ist ein ambitioniertes Projekt mit großem Wachstumspotenzial. In den letzten Jahren haben wir viel Erfahrung im Aufbau einer Echtzeit-Handelsplattform mit klarem Monetarisierungsmodell über verschiedenste Assetklassen sammeln können. Unsere Trading-App sowie unsere Kryptowährungsplattform haben Millionen von Transaktionen abgewickelt. Parallel ist unser Angebot NAGA Card, welches unseren Kunden eine Prepaid Mastercard und ein europäisches IBAN Konto bietet, immer stärker gewachsen. Ebenfalls haben wir Projekte im Multi-Milliarden Markt des NEO-Bankings / der Challenger-Banken sehr genau verfolgt und haben alle Voraussetzungen geschaffen, um Teil dieses Segments zu werden. Folglich haben wir beschlossen, unsere gesamte Expertise in NAGA Pay zu vereinen und entwickeln derzeit eine Super-App rund um Mobile Banking und Investing. Der Einstieg in das Payment-Verticaluntermauert den FinTech-Charakter unseres Unternehmens und wird uns neue Kundenakquise- und Wachstumsmöglichkeiten bieten, ohne dass wir unseren Fokus auf das Kerngeschäft verlieren", sagt Benjamin Bilski, Gründer und Vorstandsvorsitzender der The NAGA Group AG.NAGA Pay wird zu Beginn des vierten Quartals 2020 als separate native iOS- und Android App auf den Markt kommen. Die App vereint das Angebot einer Prepaid Kreditkarte, eines europäischen IBAN-Bankkontos mit Limits von bis zu EUR 200.000 pro Jahr und kompletten Banking-Funktionen, wie z.B. SEPA-Transfers. Neben Echtzeit Geld-Transfers und Money-Management können NAGA-Kunden über 400 Aktientitel von neun globalen Börsenplätzen gebührenfrei handeln, sowie andere Top-Trader mit einem Klick kopieren. Komplettiert wird das Angebot mit der Integration der NAGA Wallet sowie NAGAX, sodass Kunden mit NAGA Pay physische Kryptowährungen kaufen und verkaufen und blockchain-basierte Ein- und Auszahlungen tätigen können.Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die NAGA Pay Warteliste wurde naga.com/pay eingerichtet.Als weiteres Wachstums-Projekt ist NAGA Pro gestartet. NAGA Pro richtet sich gezielt an Nutzer, die bereits eine eigene Tradingcommunity leiten, eine Karriere als Profi-Trader anstreben oder ein Geschäftsmodell im Trading aufbauen möchten. NAGA bietet NAGA Pro Nutzern bei Erfüllen bestimmter Kriterien eine Basis-Monatsvergütung sowie ein lukratives Performance-Paket an und kreiert damit ein einzigartiges "Digital-Influencer"- Modell."NAGA Pro ist für uns ein Wachstumskatalysator. Durch das hohe Investment in unsere eigene Tradingplattform und die Zusammenarbeit mit 600.000 Nutzern sowie 1.500 Partnern/Affiliates haben wir verstanden, was die Bedürfnisse der Nutzer aber auch der professionellen Trader, Ausbilder und Betreiber im Bereich Trading & Investing sind. Ich sehe dies als eine leichte Anpassung von Geschäftsmodell und Positionierung. Anstatt sich in den sehr teuren und "innovationslosen" Vermarktungs-Kampf um Retail-Kunden zu stürzen, wollen wir fokussiert unser Technologieangebot nutzen, indem wir Personen bzw. Unternehmern eine Plattform für das eigene Wachstum anbieten, um auf diese Weise gemeinsam zu wachsen. Sprich: NAGA Pro ist ein Tool für Trader, Profis und für Geschäftsmodelle rund um Trading, die ihre Community/Follower mitbringen bzw. aufbauen. Damit werden wir uns klar vom Wettbewerb abgrenzen und unseren Vermarktungs- & Salesfokus dahingehend ausbauen", kommentiert Bilski zum Start des Programms.Das NAGA Pro Modell ist bereits erfolgreich gelebte Praxis bei NAGA. Mit Pilotprojekten in Asien und in Polen, welche zu Beginn des Jahres gestartet sind, werden bereits über 30 % des Gesamtumsatzes generiert."Unser Alleinstellungsmerkmal als die innovativste und nutzerfreundlichste Plattform im Markt wird mit NAGA Pro untermauert. Der Proof of Concept wurde geliefert. Wir sehen uns daher in der hocherfreulichen Situation, einen "Platform-as-a-Service", oder wie unsere Partner so schön sagen - "Das Uber-Modell fürs Investieren" - anbieten zu können, welches sich an die Betreiber richtet und nicht nur an den Endverbraucher", ergänzt Benjamin Bilski.Weitere Informationen zu NAGA Pro finden sich auf der eigens eingerichteten Website naga.com/pro.Abschließend berichtet die Gesellschaft über das vorläufige Ergebnis des Monats April und den Start des Projekts in China.Im April konnte NAGA einen Umsatz von rund EUR 2,2 Mio. und einen vorläufigen Nettogewinn von rund EUR 0,6 Mio. erzielen und damit das starke Wachstum des ersten Quartals 2020 fortsetzen, in welchem insgesamt Umsatzerlöse von EUR 7,0 Mio. sowie ein Nettogewinn von EUR 2,1 Mio. generiert worden waren. Zudem wurde im April eine neue Rekordanzahl von Anmeldungen verzeichnet, die als Fundament für das weitere Wachstum anzusehen sind. Im Laufe des Monats Mai wurden die ersten Transaktionen des NAGA China Projektes abgewickelt, sodass das Management weiteres starkes Wachstum im Laufe des Q3 und besonders des Q4 erwartet."Wir sind voll auf Wachstumskurs, wir wollen das Momentum hochhalten und weiter zeigen, wieviel Potenzial in dieser einzigartigen Plattform und unserem Geschäftsmodell stecken. Zudem wird der Fokus in den nächsten Monate auf der Optimierung der Akquisekosten, dem nachhaltigen Aufbau unserer Community und vor allem neuem Personal liegen, da wir gerade rund 30 neue offene Positionen ausgeschrieben haben", sagt Benjamin Bilski abschließend.###Über NAGANAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte. 