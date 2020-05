NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Astrazeneca und Merck & Co haben in den USA die Zulassung für ihr Medikament Lynparza zur Behandlung bestimmter Formen von Prostatakrebs erhalten. Etwa 20 bis 30 Prozent der Patienten mit nicht operierbarem Prostatakrebs können nun auf eine neue Behandlungsoption hoffen, wie die Unternehmen mitteilten. Die beiden Pharmakonzerne kooperieren seit 2017 bei Lynparza, das auch für andere Krebsarten zugelassen werden soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.