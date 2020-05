BYD betritt Neuland. Das Modell Tang EV600 soll noch in diesem Jahr erstmals in Europa verkauft werden. Folgen wird der neue Elektroflitzer Han. Die Aktie ist eine Spekulation wert.BYD könnte mit seinen neuen Elektroautos in eine neue Liga aufsteigen. Der Marktstart für Europa soll noch in diesem Jahr erfolgen. BYD hat sich dafür entschieden, sein Elektro-SUV Tang EV600 zuerst in Norwegen auf die Straßen zu schicken. Norwegen soll dabei als eine Art Testmarkt für Europa sein.Norwegen ist gemessen ...

