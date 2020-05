Weiden (www.fondscheck.de) - Es gibt wie immer drei Möglichkeiten: Die Kurse steigen, stagnieren oder fallen, so die Experten von Robert Beer Investment.Für alle Varianten gebe es aktuell gute Gründe.Die Krise scheine aus medizinischer Sicht in den nächsten Wochen abzuflachen. Die Einschränkungen würden schrittweise aufgehoben und die Wirtschaft beginne wieder zu laufen. Die Angst entweiche und die Kurse würden weiter steigen. Angetrieben von der enormen Liquidität und dem Anlagenotstand vieler Investoren würden die Kurse im Laufe der nächsten Monate in Richtung der Höchststände vom Jahresbeginn klettern. Der amerikanische NASDAQ 100 sei nicht mal mehr 10% davon entfernt. Sei es vorstellbar, dass in dem jetzigen Zustand der Weltwirtschaft die Kurse auf Rekordniveau steigen würden? ...

