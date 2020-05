Frankfurt (www.fondscheck.de) - Während viele Anleger wegen der niedrigen Zinsen verzweifeln, versprechen eine Reihe von Trading-Plattformen mit Kryptowährungen, Währungen oder Rohstoffen hohe Gewinne, so die Experten von BVI.Derartige Angebote seien oft unseriös. Betrüger würden ihre Opfer über Empfehlungen in den sozialen Medien, Massenmails oder ungebetene Anrufe aus eigens geschaffenen Call-Centern auf ihre Plattformen locken. Dabei werde den Interessenten auch eingeredet, dass bei den Anlagen kaum Risiko bestehe und ab gewissen Summen Versicherungen gegen Kapitalverlust in Kraft treten würden. ...

