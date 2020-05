=== D O N N E R S T A G, 21. Mai 2020 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 27,5 zuvor: 10,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 36,0 zuvor: 31,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 26,0 zuvor: 16,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,5 zuvor: 34,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 24,4 zuvor: 12,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,0 zuvor: 33,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 24,0 zuvor: 13,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 32,0 zuvor: 13,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,0 zuvor: 32,6 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.400.000 zuvor: 2.981.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -40,0 zuvor: -56,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 30,0 zuvor: 26,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,0 zuvor: 36,1 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -19,5% gg Vm zuvor: -8,5% gg Vm 16:00 US/Fed, Rede (online) von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Rochester Chamber of Commerce 17:00 US/Finanzminister Mnuchin, Rede beim "National Virtual Summit in Advancing the American Economy" 19:00 US/Fed, Teilnahme von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) an einer Online-Diskussion veranstaltet von der New York Association for Business Economics *** 20:30 US/Fed-Chairman Powell und Fed-Gouverneurin Brainard, Reden bei der virtuellen Veranstaltung "Fed Listens: How is Covid-19 Affecting Your Community" 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto - Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland F R E I T A G, 22. Mai 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/TAG Immobilien AG, Online-HV 12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 30. April 16:30 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei der virtuellen Konferenz "Inflation: Drivers and Dynamics 2020" organisiert vom Center for Inflation Research (Fed Cleveland) und der EZB 17:00 DE/CSU, virtueller Parteitag *** - JP/BoJ, Ergebnis der (außerplanmäßigen) Sitzung des geldpolitischen Rats - CN/Nationaler Volkskongress, Eröffnung der Jahresversammlung, Peking - EU/Ratingüberprüfungen für Lettland (Moody's), Ukraine (Moody's), Island (Fitch), Portugal (Fitch) - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) - Börsenfeiertag Dänemark ===

