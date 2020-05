Insidern zufolge steht Tesla vor der Marktreife einer neuen Batteriezellengeneration. Sie soll deutlich günstiger in der Produktion sein und eine Lebensdauer von 1,6 Millionen Kilometern verkraften können. Dazu kann auch noch auf Kobalt verzichtet werden. Der Preis je Kilowattstunde würde mit dem neuen Akku auf unter 100 $ von aktuell etwa 135 $ sinken. Damit wären Stromer preislich auf Verbrennerniveau. Ist die Bewertung zu hoch? Vermutlich ja, aber Tesla kann nicht mehr als Autohersteller bewertet werden, sondern als Disruptor in der Batterie-Technologie. Niemand hält mit und so kann der Kurs durchaus wieder Richtung 900 $ oder mehr klettern.



