ZÜRICH (Dow Jones)--Die Nestle SA will über 100 Millionen Franken in ihre Werke in China investieren, um das Geschäft dort auszuweiten. Dabei soll das Geld unter anderem in die Produktion von Tiernahrung und pflanzenbasierter Produkte fließen, teilte der Nahrungsmittelhersteller mit.

May 20, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)

