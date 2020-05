Der Dow Jones-Index zeigt sich nach der nach der Verschnaufpause am Vortag zur Wochenmitte fester.Der Dow Jones geht mit einem Zuschlag von 1,02 Prozent bei 24.455,94 Punkten in den Handel am Mittwoch.Neuigkeiten zur Corona-Pandemie gibt es indessen kaum. Die Euphorie über Fortschritte bei einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus, die zu Wochenbeginn mit zu einer Kaufrally beigetragen hatte, hat sich wieder gelegt, auch weil die US-Gesundheits-Website Stat News Zweifel an ...

