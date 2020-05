Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Ölpreis hat sich nach seinem kurzen Ausflug in den negativen Bereich wieder ein ganzes Stück erholt. Michael Blumenroth, Deutsche Bank, spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die Gründe der Öl - Erholung und warum sie so schnell erfolgte. Wie er die weiteren Entwicklungen bei dem Rohstoff einschätzt, wie es auf der Angebots-und Nachfrageseite aussieht und wie Anleger auf diese mögliche Entwicklung setzen können, mehr dazu in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".