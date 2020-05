Nachdem der DAX dynamisch in die Woche startete, konsolidiert er seit Dienstag: Der DAX konnte sich im laufenden Handel kontinuierlich nach oben bewegen und greift gegenwärtig die Marke von 11.100 Punkten an. Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED. Sie erhoffen sich neue Erkenntnisse über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hatte am letzten Wochenende mit seinen Aussagen die Investoren in Kauflaune versetzt. Die Stuttgarter ...

