Vorschlag zum Verzicht auf Dividende mehrheitlich angenommen Andrea Bauer als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt Vorstand präsentiert Leitbild der zukünftigen Entwicklung Sassenberg, 20. Mai 2020 - Die technotrans SE schüttet in diesem Jahr keine Dividende an ihre Aktionäre aus - das hat die Hauptversammlung heute mit überwiegender Mehrheit beschlossen. Zudem wählten die Aktionäre Andrea Bauer als neues Mitglied in den Aufsichtsrat des Konzerns. Der Vorstand erläuterte die künftige Neuausrichtung ...

