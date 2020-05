Im Politstreit zwischen Bundes-ÖVP und Stadt Wien um die Corona-Eindämmung hat sich nun eine gewichtige Stimme der Grünen kritisch zu Wort gemeldet. Thimo Fiesel, bis vor kurzem Generalsekretär des kleinen Koalitionspartners auf Bundesebene, ließ am Mittwoch via Twitter kein gutes Haar an der Wortmeldung von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP)."Wahlkampf hin oder her, aber der Spin 'viele Neuinfizierte ...

