Bern (awp/sda) - Die revidierte Verordnung über die Gebühren und Entschädigungen für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen. Das Abrechnungsmodell wird damit vereinfacht. Bisher haben die anordnenden Behörden für Auskünfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...