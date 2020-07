Der Ladeverbund+ passt die Tarifstruktur an allen aktuell 550 angeschlossenen öffentlichen Ladesäulen an. Abgerechnet wird künftig nicht mehr nach Zeit, sondern nach Kilowattstunden. Die Umrüstung der Ladesäulen erstreckt sich über rund zwei Wochen ab dem 17. Juli. Bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten Ende Juli könne es an den Ladesäulen vereinzelt zu kurzzeitigen Ausfällen kommen, äußert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...