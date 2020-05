In unserem letzten Beitrag zum Zuckerpreis war dieser immer noch im Sturzflug. Von seinem Zwischenhoch am 12.02.2020 bei 0,1578 Dollar sank er, ohne groß auf Unterstützungen zu reagieren, bis auf 0,0904 Dollar am 28.04.2020 und damit um satte 42,7 % in 6 Wochen.Dass dies sowohl Investoren als erst recht die Bauern verunsicherte ist deshalb keine Überraschung. Denn wie ein Blick auf Chart 1 zeigt, unterschritt der Zuckerpreis im Zuge des Ausverkaufs auch seine Unterstützung vom August 2018 bei 0,09814 Dollar und sogar jene vom Juni 2008 bei 0,09247 Dollar!

