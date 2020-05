4basebio AG: Projekt für einfachen und schnellen SARS-CoV-2-Test mit Beteiligung von 4basebio erhält Finanzmittel von 'la Caixa'-BankenstiftungDGAP-News: 4basebio AG / Schlagwort(e): Kooperation 4basebio AG: Projekt für einfachen und schnellen SARS-CoV-2-Test mit Beteiligung von 4basebio erhält Finanzmittel von 'la Caixa'-Bankenstiftung20.05.2020 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Projekt für einfachen und schnellen SARS-CoV-2-Test mit Beteiligung von 4basebio erhält Finanzmittel von "la Caixa"-BankenstiftungHeidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 20. Mai 2020 - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute bekannt, dass das Forschungskonsortium zur Entwicklung einer neuen Coronavirus-Diagnose unter der Leitung von Dr. Felipe Cortés (Spanisches Nationales Krebsforschungszentrum) und Dr. Luis Blanco ("Severo Ochoa" Molekularbiologisches Zentrum) von der "la Caixa"-Bankenstiftung CaixaImpulse einen maximalen Förderbetrag von EUR 299.200 erhalten hat. Das Projekt wurde als eines von sechs zur Förderung ausgewählt, aus 349 hochwertigen Förderungsanträgen, die im Rahmen des CaixaImpulse Express Aufrufs zu COVID-19 eingereicht wurden.Wie bereits von 4basebio am 22. April 2020 publiziert, ist das Entwicklungsziel dieses Forschungsprogramms, SARS-CoV-2 mittels der Phi29-DNA-Polymerase-Amplifikation zu diagnostizieren. 4basebio wird die Enzyme und die technische Unterstützung im Rahmen dieses Projekts liefern.Die Zusammenarbeit von 4basebio mit dem Forschungskonsortium für dieses Projekt beinhaltet die Bereitstellung der erforderlichen patentierten Phi29-DNA-Polymerase-Varianten sowie die technische Unterstützung und Beratung bezüglich der Enzyme und der geeigneten Versuchsbedingungen. Wenn es gelingt, im Rahmen des Projekts einen industriell skalierbaren SARS-CoV-2-Test zu entwickeln, wird 4basebio den Kommerzialisierungsprozess durch die Lieferung der nötigen patentierten Enzyme anführen und die Herstellung der Diagnoseelemente unterstützen, um eine entsprechende Produktion und wirtschaftliche Verwertung sicherzustellen.Es wird erwartet, dass die vorgeschlagene neue Methode wichtige Vorteile im Vergleich zu den derzeitigen PCR-basierten Nachweismethoden für SARS-CoV-2-Infektionen haben wird:- keine reverse Transkription erforderlich- bei Raumtemperatur, ohne Thermocycler durchführbar- schneller und billiger- potenziell erhöhte EmpfindlichkeitÜber die 4basebio AG:Die 4basebio AG, vormalig als Expedeon AG firmierend, ermöglicht mit ihren Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seine Firma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Technologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen, welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen. Beispiele hierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien und Genvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte für Forschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-, DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann der Reagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.Die 4basebio AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und USA. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).Mehr Informationen: www.investors.4basebio.com***Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:4basebio AG Dr. Robert Mayer, Manager IR Tel: +49 171 3876540 Email: robert.mayer@4basebio.comMC Services AG (Investor Relations and International Media Relations) Julia Hofmann Tel: +49 89 210228 0 Email: 4basebio@mc-services.eu### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ##20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: 4basebio AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investor@4basebio.com Internet: www.4basebio.com ISIN: DE000A2YN801 WKN: A2YN80 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1052227Ende der Mitteilung DGAP News-Service1052227 20.05.2020